В Кандалакшском районе пропал 54-летний рыбак

В Мурманской области пропал 54-летний Владлен Козлов. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

В Мурманской области пропал 54-летний Владлен Козлов. Мужчина уехал на рыбалку в Кандалакшском районе на реку Тумча 10 июня, с тех пор его местонахождение не известно.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем северянине, просят обратиться в полицию по телефонам 02 или 102 либо позвонить в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8 911 311 70 20 (круглосуточно).

Напомним: стала известна личность мужчины, выпавшего из окна гостиницы в Мурманске.

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