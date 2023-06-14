19 раз ударил ножом и закопал труп во дворе. Мурманчанину вынесли приговор за жестокое убийство знакомого

Чтобы замести следы преступления, мурманчанин закопал труп во дворе дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

55-летнему мурманчанину вынесли приговор за жестокое убийство знакомого. Мужчину обвиняли по части 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Так, с 18 по 21 января этого года приятели распивали горячительные напитки в квартире дома на улице Декабристов. В какой то момент между ними возникла перепалка - потерпевший оскорбил злоумышленника.

- Разозлившись, последний как минимум 19 раз ударил знакомого туристическим ножом в грудь, голову и шею, из за чего мужчина скончался, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Чтобы замести следы преступления, мурманчанин закопал труп во дворе дома.

Суд назначил северянину наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru