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НовостиПроисшествия14 июня 2023 8:41

Судимый житель Кандалакши угнал машину скорой помощи

Суд оценил этот проступок на два с половиной года лишения свободы
Ника СВЕТЛОВА
Суд приговорил северянина к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд приговорил северянина к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вынесли приговор 39-летнему жителю Кандалакши, ранее уже имевшему проблемы с законом, который не придумал ничего лучше, чем… угнать машину скорой помощи. Так «весело» он отмечал новогодние праздники.

— 3 января 2023 мужчина у здания скорой медицинской помощи, проник в принадлежащий медицинскому учреждению Ford Transit и поехал на нем по улицам города. Доехав до одного из домов на улице Горького, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Там он не справился с управлением и повредил машину, поэтому просто бросил ее.

Суд приговорил северянина к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет сделать компенсировать стоимость ремонта машины, который обошелся в 69 тысяч рублей.

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