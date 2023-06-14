Судимый житель Кандалакши угнал машину скорой помощи

Суд приговорил северянина к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вынесли приговор 39-летнему жителю Кандалакши, ранее уже имевшему проблемы с законом, который не придумал ничего лучше, чем… угнать машину скорой помощи. Так «весело» он отмечал новогодние праздники.

— 3 января 2023 мужчина у здания скорой медицинской помощи, проник в принадлежащий медицинскому учреждению Ford Transit и поехал на нем по улицам города. Доехав до одного из домов на улице Горького, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Там он не справился с управлением и повредил машину, поэтому просто бросил ее.

Суд приговорил северянина к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет сделать компенсировать стоимость ремонта машины, который обошелся в 69 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru