Андрей Чибис примет участие в сессии ПМЭФ по развитию городов Арктической зоны РФ

На форуме хотят обсудить логистику (в том числе развитие Мурманского транспортного узла, строительство новых портов), газификацию Кольского Заполярья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня проходит Петербургский международный экономический форум, участие в котором принимает делегация из Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом.

— В первый день форума губернатор примет участие в сессии, посвященной развитию городов Арктической зоны РФ. Учитывая поддержку вице-премьера Юрия Трутнева и министра развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, концепция «опорных городов Арктики», предложенная Андреем Чибисом на недавнем заседании «арктической» рабочей группы Госсовета, может получить свое развитие уже в ближайшее время. ПМЭФ – это возможность обсудить проект с более широкой аудиторией, - пишет Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Всего в рамках ПМЭФ делегация региона планирует подписать 20 соглашений с разными компаниями.

На форуме хотят обсудить логистику (в том числе развитие Мурманского транспортного узла, строительство новых портов), газификацию Кольского Заполярья.

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