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НовостиОбщество14 июня 2023 7:39

Андрей Чибис примет участие в сессии ПМЭФ по развитию городов Арктической зоны РФ

Делегация из Мурманской области прибыла на форум
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
На форуме хотят обсудить логистику (в том числе развитие Мурманского транспортного узла, строительство новых портов), газификацию Кольского Заполярья.

На форуме хотят обсудить логистику (в том числе развитие Мурманского транспортного узла, строительство новых портов), газификацию Кольского Заполярья.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня проходит Петербургский международный экономический форум, участие в котором принимает делегация из Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом.

— В первый день форума губернатор примет участие в сессии, посвященной развитию городов Арктической зоны РФ. Учитывая поддержку вице-премьера Юрия Трутнева и министра развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, концепция «опорных городов Арктики», предложенная Андреем Чибисом на недавнем заседании «арктической» рабочей группы Госсовета, может получить свое развитие уже в ближайшее время. ПМЭФ – это возможность обсудить проект с более широкой аудиторией, - пишет Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Всего в рамках ПМЭФ делегация региона планирует подписать 20 соглашений с разными компаниями.

На форуме хотят обсудить логистику (в том числе развитие Мурманского транспортного узла, строительство новых портов), газификацию Кольского Заполярья.

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