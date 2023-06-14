В Кандалакшском районе завершили поиски группы туристов

К счастью, поиски завершились успешно – туристов нашли, в медицинской помощи они не нуждаются.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
13 июня в Кандалакшском районе пропала туристическая группа. Путешественников искали спасатели.
- В установленное время на связь не вышла зарегистрированная группа туристов (все совершеннолетние), - сообщили в МЧС по Мурманской области.
К счастью, поиски завершились успешно – туристов нашли, в медицинской помощи они не нуждаются.
Напомним: в МЧС по Мурманской области предупреждают северян о высоком классе пожарной опасности.
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