В Кандалакшском районе завершили поиски группы туристов

К счастью, поиски завершились успешно – туристов нашли, в медицинской помощи они не нуждаются. Фото: Антон ЗАБИРОВ

13 июня в Кандалакшском районе пропала туристическая группа. Путешественников искали спасатели.

- В установленное время на связь не вышла зарегистрированная группа туристов (все совершеннолетние), - сообщили в МЧС по Мурманской области.

К счастью, поиски завершились успешно – туристов нашли, в медицинской помощи они не нуждаются.

Напомним: в МЧС по Мурманской области предупреждают северян о высоком классе пожарной опасности.

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