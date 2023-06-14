Побил – подумаешь. Жительница Мурманской области не стала писать заявление на мужа после публичного рукоприкладства

Как сообщили в полиции, пострадавшая – 36-летняя местная жительница, ранее была не раз судима. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ряде пабликов в «ВКонтакте» и Telegram-каналах появилось видео, как в одном из сетевых магазинов в Заполярном мужчина несколько раз бьет жену, а после забирает их маленькую дочку и уходит.

Запись стала поводов для бурного обсуждения и осуждения действий мужчины, ведь его спутнице несколько раз прилетело по лицу и голове. Однако на деле оказалось, что сама северянка спустила ситуацию на тормозах.

Как сообщили в полиции, пострадавшая – 36-летняя местная жительница, ранее была не раз судима. Из магазина она ушла еще до приезда правоохранителей.

- Северянка сообщила, что в помещении торгового зала у нее произошла ссора с супругом, он причинил ей незначительную физическую боль и покинул помещение вместе с ребенком. Проследовав за ними домой, заявительница разрешила конфликт с супругом и каких-либо претензий к нему не имеет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: житель Мурмашей так сильно избил своего пожилого отца, что тот попал в нейрохирургическое отделение больницы. Северянин занимался рукоприкладством в течение двух дней.

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