В Мурманске ремонтируют 13 участков дорог

Всего отремонтируют 18 участков автодорог общей протяженностью 14 километров. Фото: vk.com/citymurmanskru

В Мурманске продолжают обновлять дорожное полотно. Ремонтные работы сейчас ведутся на 13 участках.

- Рабочие ремонтируют дороги на улицах Карла Маркса, Планерной, Шмидта, Георгия Седова, Старостина, Шевченко, Хлобыстова, на проспекте Кольском, подъездной дороге к центру ДЮТиЭ «Парус», на проезде от дома №88 на улице Александра Невского до улицы Кирпичной, на Верхне-Ростинское шоссе, а также в Росляково на улицах Советская и Молодежная, - сообщили в администрации города.

Работы идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего отремонтируют 18 участков автодорог общей протяженностью 14 километров.

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