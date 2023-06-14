Стала известна личность мужчины, выпавшего из окна гостиницы в Мурманске

Следком региона продолжает проведение процессуальной проверки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Установлена личность мужчины, который выпал из окна мурманской гостиницы с высоты седьмого этажа и погиб. Тело мужчины обнаружили 11 июня.

- Погибший мужчина - уроженец Краснодарского края, 1993 года рождения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Следком региона продолжает проведение процессуальной проверки.

Напомним: житель Мурмашей два дня жестоко избивал своего 60-летнего отца.

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