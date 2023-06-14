Археологический комплекс на реке Кумжа стал объектом культурного наследия

Река Кумжа протекает в Кандалакшском районе и впадает в озеро Сторонье. Фото: Олег ФИЛОНОК

Археологический комплекс на реке Кумжа включили в перечень объектов культурного наследия Соответствующее распоряжение опубликовало минкультуры Мурманской области.

Место, которое обнаружили археологи 5 июня этого года, датирует пятым тысячелетием до нашей эры - серединой второго тысячелетия нашей эры.

Река Кумжа протекает в Кандалакшском районе и впадает в озеро Сторонье.

Напомним: гид рассказал о недостатках оплаты посещения природных парков Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru