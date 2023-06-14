Археологический комплекс на реке Кумжа стал объектом культурного наследия

Река Кумжа протекает в Кандалакшском районе и впадает в озеро Сторонье.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Археологический комплекс на реке Кумжа включили в перечень объектов культурного наследия Соответствующее распоряжение опубликовало минкультуры Мурманской области.
Место, которое обнаружили археологи 5 июня этого года, датирует пятым тысячелетием до нашей эры - серединой второго тысячелетия нашей эры.
Река Кумжа протекает в Кандалакшском районе и впадает в озеро Сторонье.
Напомним: гид рассказал о недостатках оплаты посещения природных парков Мурманской области.
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