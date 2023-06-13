Жителей Мурманской области предупреждают о высоком классе пожарной опасности

При обнаружении лесного пожара звонить на единый телефон экстренных служб 112.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В МЧС по Мурманской области предупреждают северян о высоком классе пожарной опасности. По данным мурманского гидрометцентра, с 13 по 16 июня в Заполярье ожидается четвертый региональный класс пожарной опасности.
- Рекомендуется воздержатся от прогулок в лесу и разведения костров, - отметили в ведомстве.
При обнаружении лесного пожара звонить на единый телефон экстренных служб 112.
Напомним: в Оленегорске вспыхнувший строительный мусор тушили почти сутки.
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