Мурманская область является одним из «лидеров» по употреблению алкоголя

С 12 по 18 июня в России проходит Неделя отказа от алкоголя. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 12 по 18 июня в России проходит Неделя отказа от алкоголя. О тяжелых последствиях, которые несут спиртные напитки, постоянно говорят врачи, и не зря. Отравление алкоголем – третья из наиболее часто встречающихся причин смерти людей в мире, но даже если минует летальный исход, качество и продолжительность жизни человека существенно снижаются. Те, кто регулярно употребляет алкоголь, умирают в среднем раньше на 15-20 лет.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова приводит печальную статистику.

- Мурманская область наряду с Карелией, Республикой Коми, Сахалинской областью входит в «лидеры» по употреблению алкогольной продукции и занимает четвертое место среди всех регионов России. В среднем в регионе за прошедший год на одного человека, включая младенцев, приходится 11 литров чистого спирта, - говорит специалист.

После принятия горячительного напитка страдают практически все органы и системы. Этиловый спирт негативно сказывается на работе центральной нервной системы, вызывает сбои в работе сердечной мышцы, ведет к нарушению кровообращения, обезвоживает организм, что приводит к сгущению крови и провоцирует образование тромбов. Серьезно осложняется работа почек и печени, ведь чем больше алкоголя в крови, тем сложнее его переработать.

Также зависимые от алкоголя люди отличаются агрессивным поведением. Согласно данным МВД, в алкогольном опьянении совершается более 30% всех преступлений.

Врач советует отказаться от употребления алкоголя в любых дозах, а людям, имеющим пагубную зависимость, обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

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