В Мурманске легковой автомобиль свалился в озеро

Северяне предполагают, что хозяин не поставил машину на ручник. Фото: Евгений Козлов
В Мурманске легковой автомобиль каким-то образом угодил в озеро. Авария произошла на улице Баумана, фотографиями происшествия поделились в соцсетях.
- В данном ДТП никто не пострадал, - уточнили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.
В комментариях шутят, что это была экспресс мойка машины. Северяне предполагают, что хозяин не поставил машину на ручник и отошел, из-за чего та укатилась.
Напомним: следователи проводят проверку после ДТП с перевернувшимся автобусом в Молочном.
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