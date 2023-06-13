В Мурманске легковой автомобиль свалился в озеро

Северяне предполагают, что хозяин не поставил машину на ручник. Фото: Евгений Козлов

В Мурманске легковой автомобиль каким-то образом угодил в озеро. Авария произошла на улице Баумана, фотографиями происшествия поделились в соцсетях.

- В данном ДТП никто не пострадал, - уточнили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В комментариях шутят, что это была экспресс мойка машины. Северяне предполагают, что хозяин не поставил машину на ручник и отошел, из-за чего та укатилась.

Напомним: следователи проводят проверку после ДТП с перевернувшимся автобусом в Молочном.

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