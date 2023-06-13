Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июня 2023 13:40

В Оленегорске вспыхнувший строительный мусор тушили почти сутки

Площадь пожара составила 100 квадратных метров
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Огонь так сильно распространился, что тушить пришлось почти сутки. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Огонь так сильно распространился, что тушить пришлось почти сутки. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Вечером 12 июня в Оленегорске случился пожар на территории завода ДСУ - там загорелся строительный мусор. Огонь так сильно распространился, что тушить пришлось почти сутки.

- В 20.00 пожар локализовали, а в 15.10 следующего дня - полностью ликвидировали. Мусор сгорел на открытой территории на площади 100 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали семь спасателей и две единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

Напомним: в Ковдоре после пожара в квартире госпитализировали мужчину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru