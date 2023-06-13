В Оленегорске вспыхнувший строительный мусор тушили почти сутки

Огонь так сильно распространился, что тушить пришлось почти сутки. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Вечером 12 июня в Оленегорске случился пожар на территории завода ДСУ - там загорелся строительный мусор. Огонь так сильно распространился, что тушить пришлось почти сутки.

- В 20.00 пожар локализовали, а в 15.10 следующего дня - полностью ликвидировали. Мусор сгорел на открытой территории на площади 100 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали семь спасателей и две единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

Напомним: в Ковдоре после пожара в квартире госпитализировали мужчину.

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