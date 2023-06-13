В Мурманской области потеплеет до +22 градусов

Воздух должен прогреться до +22 градусов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область снова заглянет потепление. 14 и 15 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся по Баренцеву морю. Воздух должен прогреться до +22 градусов.

- Местами ожидается небольшой дождь, 15 июня в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха днем +17+22, 15 июня на севере области +11+15, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

16 июня придет антициклон, из-за чего вновь похолодает.

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