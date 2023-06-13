Там же, где устроила ДТП Светлана Скачинская. В Апатитах пьяный водитель чуть не рухнул с моста

Рано утром 12 июня в Апатитах пьяный водитель, помчавшись слишком резво, снес забор на мосту, чуть не упав вниз. Фото: hibinform.ru

Рано утром 12 июня в Апатитах пьяный водитель, помчавшись слишком резво, снес забор на мосту, чуть не упав вниз. Однако ограждение все же его спасло.

- Около 6.15 в районе дома 1 «А» на улице Московской 37-летний водитель наехал на дорожное ограждение, после чего покинул место происшествия. Мужчину отыскали и предложили пройти освидетельствование. Прибор показал наличие алкоголя в крови - 0,916 мг/л выдыхаемого воздуха, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В отношении мужчины составили четыре административных материала - по части 1 статьи 12.8, части 2 статьи 12.27, статье 12.33 и статье 12.1.1 КоАП РФ.

К слову, авария произошла на том же месте, где в 2020-м году устроила страшное ДТП Светлана Скачинская.

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