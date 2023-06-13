В соцсетях сообщили об избиении сенатора от Мурманской области Долгова

В соцсетях появилась информация о нападении на Константина Долгова. Фото: правительство Мурманской области

В соцсетях сообщают о нападении в Москве на сенатора от Мурманской области Константина Долгова. Отмечается, что сенатор и его сын стали участниками конфликта, второй стороной выступи предприниматель из Архангельска.

- Мужчина ударил несколько раз по лицу и сенатора, и его сына, - пишет Telegram-канал Baza.

Иные подробности происшествия пока не уточняются.

Напомним: в мурманских пабликах появилась информация об инциденте, произошедшем в Кильдинстрое с семилетней девочкой. Сообщалось, что на ребенка напала стая из 13 собак, которая расцарапала ей лицо. При этом в полиции «КП»-Мурманск» рассказали, что как такового нападения не было.

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