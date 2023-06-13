Дорогу Полярные Зори - Африканда временно перекроют 17 июня

Дорогу перекроют из-за автопробега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участок автодороги Полярные Зори - Африканда (с нулевого по 12-й километр) будет закрыт для движения 17 июня. Перекрытие запланировано в период с 10.40 до 12.30.

- Причина ограничения - проведение традиционного легкоатлетического пробега Африканда – Полярные Зори, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Напомним: автоподъезд к Североморску будут перекрывать три дня из-за взрывных работ.

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