В Коле открыли библиотеку нового поколения «Притяжение Арктики»

В Коле распахнула двери для читателей модельная библиотека нового поколения «Притяжение Арктики». Фото: администрация Кольского района

В Коле распахнула двери для читателей модельная библиотека нового поколения «Притяжение Арктики». Учреждение обновили благодаря нацпроекту «Культура» и стратегическому плану «На Севере - жить».

В новом пространстве теперь работают центр детского чтения «КиТ», смарт-центр «Познание», пространство «Сопки», Центр славянских культур «Глаголь Добро».

- Межпоселенческая библиотека - настоящий центр просвещения. Каждый житель здесь сможет открыть для себя что-то новое и с интересом провести время. Все больше и больше ребят увлекаются чтением. Это значит, что все мы, создавая такие учреждения, все делаем правильно, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Напомним: в центре Мурманска на выходных работала книжная ярмарка «Культурный код России».

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