В Мончегорске сотрудница пункта выдачи интернет-заказов вскрывала чужие посылки

Ранее несудимая 28-летняя местная жительница была стажером по должности товароведа. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мончегорске полицейские задержали сотрудницу пункта выдачи интернет-заказов, которая на протяжении пяти месяцев вскрывала чужие посылки и забирала понравившиеся вещи себе.

Ранее несудимая 28-летняя местная жительница была стажером по должности товароведа.

- Ущерб, причиненный жителям Мончегорского района составил около 300 тысяч рублей. На счету северянки кража двух дорогих смартфонов, а также большого количества одежды, обуви, нижнего белья и продуктов. На рабочем месте злоумышленница питалась продуктами из бандеролей, которые так и не доходили до заказчиков, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мончегорки возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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