В Архангельской области женщина избивала новорожденного сына прямо в больнице

Сотрудники больницы заметили ссадины на тельце малыша и сообщили в полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В суде рассмотрят уголовное дело, которое возбудили в отношении 26-летней северянки. Ее обвиняют сразу по двум уголовным статьям: в истязании беспомощного несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение родителем своих обязанностей.

- По версии следствия, обвиняемая после родов с середины ноября 2022 года была на стационарном лечении и в медицинском учреждении в Архангельске и из личной неприязни к новорожденному сыну наносила тому побои руками, - сообщили в СУ Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Сотрудники больницы заметили ссадины на тельце малыша и сообщили в полицию. Мальчика изъяли семьи, временно из-за возраста и травм он находится в больнице. Его маме грозит лишение родительских прав и уголовный срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru