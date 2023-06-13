В Гаджиево 48 семей военнослужащих получили новые квартиры

В числе новосельцев все категории бойцов - от матросов контрактной службы до старших офицеров. Фото: пресс-служба СФ

В Гаджиево вручили ключи от новых квартир 48 семьям военнослужащих подводных сил Северного флота. В числе новосельцев все категории бойцов от матросов контрактной службы до старших офицеров.

- Квартиры являются служебными. Они отремонтированы, в них установили стеклопакеты, сантехника, освещение и нагревательные приборы. Подключены горячее и холодное водоснабжение, электричество и канализация. Квартиры полностью готовы для проживания и не требуют дополнительных вложений со стороны новых жильцов, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Дом, который передали гаджиевским подводникам, стал седьмым из восьми домов, строящихся по федеральной программе по обеспечению жильем военнослужащих Минобороны РФ.

Напомним: на реновацию ЗАТО в Мурманской области дополнительно направят 422 миллиона рублей. Из них 300 миллионов рублей выделят из федерального бюджета.

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