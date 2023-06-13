В День России в Мурманске открыли бюст Николая Кононова

На открытии бюста Николая Кононова присутствовала его внучка Татьяна Фаюк. Фото: МВД по Мурманской области

В День России 12 июня у здания УМВД по Мурманской области рядом с Вечным огнем открыли бюст Николая Кононова. Установку мемориала в Совете депутатов Мурманска согласовали в марте. www.murmansk.kp.ru/online/news/5193116/

Николай Иванович Кононов ушел на фронт в 1941 году, до этого он работал в УНКВД по Мурманской области. На войне он дважды получал ранения, его наградили орденами Ленина и Красной Звезды. Погиб герой 24 июня 1944 года во время боя у Западной Двины.

- Для всей нашей единой страны важно, чтобы молодое поколение сохраняло ценности патриотизма, память о подвигах дедов и прадедов. Мы надеемся, что обновленная территория с установленным бюстом будет развиваться дальше и станет местом притяжения, где возможно отдать дань уважения и памяти Героям и солдатам правопорядка, отдавшим свои жизни за свою Великую Родину, − сообщил руководитель УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский.

новый мемориал открыли у здания МВД в Мурманске. Фото: МВД по Мурманской области

На церемонию открытия бюста пригласили внучку Николая Кононов Татьяну Фаюк.

Напомним: глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин на митинге, посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщил горожанам о планах создать памятник погибшим участникам СВО.

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