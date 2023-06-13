В Заполярном тушили горящий торф и сухую траву

В Заполярном тушили сухую траву и торф. Фото: vk.com/murman01

Вечером 12 июня в Заполярном вблизи совхоза «Северный» тушили загоревшиеся сухую траву и торф. Сообщение о пожаре поступило в 18.52.

- В 19.08 пожар локализовали, а в 22.10 полностью ликвидировали. В результате обгорел лесной массив, торф и сухая трава в 100 метрах от автодороги на общей площади 200 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области случился очередной лесной пожар. 11 июня в 150 метрах от дороги Полярные Зори - Африканда - в районе третьего километра - началось возгорание. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 18.32.

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