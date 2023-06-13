Промышлявшему инсценировкой ДТП мурманчанину вынесли приговор

Северянин посчитал приговор слишком суровым. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Мурманска не смог обжаловать в областном суде приговор, который ему вынесли в Первомайском районном суде. Северянина обвиняли сразу по нескольким уголовным статьям за тяжкие преступления в сфере страхования.

- В 2018-2020 годах осужденный в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно похищал деньги страховых компаний, а также покушался на их хищение, предоставляя сведения об инсценированных ДТП, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Мужчины сами портили машины, царапая их шуруповертом и наждачкой. Всего северяне инсценировали четыре ДТП и незаконно получили 5 миллионов рублей.

Суд первой инстанции приговорил мурманчанина к трем с половиной годам принудительных работ с ежемесячным удержанием в доход государства 10% из заработной платы, с отбыванием в местах, определяемых органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы. Сам мужчина посчитал такое наказание слишком суровым, поэтому подал апелляцию.

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