Суд Мурманска рассмотрит уголовное дело о гибели рабочих в траншее

Рабочие не смогли выбраться из траншеи. Фото: СКР по Мурманской области

Вечером 22 октября на улице Бондарной у дома № 32 в Мурманске погибли двое рабочих. Мужчины 48 и 38 лет выполняли работы по прокладке ливневой канализации. На глубине почти три метра их засыпало землей, выбраться они не успели.

В отношении водителя экскаватора, который копал траншею, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности, смерть двух или более лиц).

- В нарушение технических требований мужчина работал без укрепления стенок траншеи, располагая отвал грунта на расстоянии менее 0,5 метра от ее бровки. В результате стена траншеи обрушилась, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Материалы уголовного дела направили в суд, обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

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