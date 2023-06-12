На спецоперации погиб доброволец-сотрудник Ковдорского ГОКа

Сергей Кудрявцев погиб 18 мая. Фото: администрация города Ковдора

В администрации Ковдора сообщили о гибели сотрудника Ковдорского ГОКа Сергея Кудрявцева. Мужчина пошел на спецоперацию в апреле 2023 года добровольцем.

— Сергей Кудрявцев родился 12 мая 1983 года в Ковдоре. Учился в школе №2. Проходил обучение в профессиональном училище №25 Ëны по профессии мастер сельскохозяйственного производства, присвоена квалификация: мастер животноводчества третьего разряда, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования третьего разряда, - рассказали в администрации Ковдора.

Северянин погиб 18 мая в селе Малый Керменчик ДНР.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели троих северян в зоне СВО.

Напомним: накануне Дня России в Печенгском округе Мурманской области провели автопробег в поддержку участников спецоперации. Организатором стала автопробег председатель женсовета Северного флота и руководитель комитета семей воинов Отечества Мурманской области Наталья Жданова. Стартовала колонна в Спутнике.

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