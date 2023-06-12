Глава Кольского района женился на самом молодом депутате Воронежской облдумы

Андрей Малхасян и Кристина Кулешова официально оформили отношения.

На днях состоялась свадьба главы Кольского района Андрея Малхасяна и депутата Воронежской областной Думы Кристины Кулешовой.

Оба стараются не показывать личную жизнь в соцсетях, но все же невеста поделилась фото и видео со свадьбы, которая прошла не в Заполярье. Кристина Кулешова сменила несколько свадебных нарядов, также на кадрах видно, насколько молодые влюблены друг в друга и счастливы.

Примечательно, что Андрей Малхасян в свое время стал самым молодым главой муниципалитета в Мурманской области, а Кристина Кулешова является самым молодым депутатом Воронежской облдумы.

Напомним: глава Кольского района вошел в состав Совета при президенте по развитию местного самоуправления. Кандидатуру Андрея Малхасяна выдвинул губернатор Мурманской области.

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