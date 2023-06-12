В Мурманске выступит один из старейших уличных театров «Странствующие куклы господина Пэжо»

Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» покажет в Мурманске два спектакля. Фото: vk.com/theatre_pejo

В 2023 году Мурманск является библиотечной столицей России, и в длинные выходные в честь Дня России принимает Всероссийский библиотечный конгресс.

Улица Воровского стала площадкой для разных культурных мероприятий, в том числе 12 июня здесь выступит один из старейших уличных театров из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо».

- Все актеры играют в авторских масках в специфической, созданной многолетней работой манере. Спектакли труппы имеют интерактивные эпизоды (игра, контакт — взаимодействие с публикой). Основной упор делается на изменение зрителя за счет выразительных, семантических наполненных образов и прямого их вовлечения в происходящее на импровизированной уличной сцене. Звуковой ряд спектакля создает особое акустическое пространство внутреннего мира персонажей, - рассказала представитель Детской театральной школы Мурманска Алена Лянгазова.

12 июня в 12.00 состоится спектакль «Принцесса Бомбилла», а в 18.00 - «Месяцы». Вход свободный. Напомним: в Минске 16 мая прошли спектакли Детской театральной школы Мурманска. На сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя представили заполярную постановку «Дети военного Мурмана».

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