Стоимость модернизации Мурманского рыбного порта может составить 9 млрд рублей

Мурманский морской рыбный порт планируют превратить в современный логистический хаб. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году произошла национализация Мурманского морского рыбного порта - 100% его акций перешли к государству. Во время рабочего визита в Мурманск глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что предприятие ждет модернизация для превращения в современный логистический хаб.

Предварительная стоимость процесса - 9 миллиардов рублей, при этом планируется привлечь государственные и частные средства.

- Планируем, что будет сохранена рыбная специализация, на базе порта будет сделан судоремонт, в том числе для рыбопромысловых судов, - отметил Илья Шестаков.

Напомним: в 2023 году может быть принят законопроект о любительском рыболовстве.

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