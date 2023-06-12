Стоимость модернизации Мурманского рыбного порта может составить 9 млрд рублей

Мурманский морской рыбный порт планируют превратить в современный логистический хаб.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В 2022 году произошла национализация Мурманского морского рыбного порта - 100% его акций перешли к государству. Во время рабочего визита в Мурманск глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что предприятие ждет модернизация для превращения в современный логистический хаб.
Предварительная стоимость процесса - 9 миллиардов рублей, при этом планируется привлечь государственные и частные средства.
- Планируем, что будет сохранена рыбная специализация, на базе порта будет сделан судоремонт, в том числе для рыбопромысловых судов, - отметил Илья Шестаков.
Напомним: в 2023 году может быть принят законопроект о любительском рыболовстве.
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