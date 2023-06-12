Рядом с дорогой Полярные Зори - Африканда горели 200 кв.м леса

Лес выгорел на площади в 200 квадратных метров.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области случился очередной лесной пожар. 11 июня в 150 метрах от дороги Полярные Зори - Африканда - в районе третьего километра - началось возгорание. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 18.32.
- В 19.02 пожар локализовали, а в 19.17 полностью ликвидировали. В результате обгорел лесной массив на площади 200 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Всего с лесным пожаром боролись пять человек.
Напомним: с 20 мая в Мурманской области установлен пожароопасный сезон, а это значит, что при посещении лесов действуют правила. Например, нельзя разводить открытый огонь, заезжать на транспорте, который производит искры и т.д.
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