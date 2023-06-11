Причина пожара выясняется. Фото: vk.com/murman01

Днем 11 июня в Кировске случился пожар в библиотеке на улице Кирова, 17.На месте происшествия работали спасатели, которые быстро все потушили.

- В книжном зале библиотеки оплавился потолочный светильник и метр проводки. Для обнаружения скрытых очагов возгорания разобран подвесной потолок, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В ликвидации пожара участвовали 13 человек личного состава, три автоцистерны и одна автолестница. Причина пожара выясняется.

Напомним: в Мурманске ночью на улице Гагарина горел микроавтобус. Оплавился также соседний от него автомобиль.

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