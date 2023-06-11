Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Кольском районе

Столкнулись Chevrolet Niva и Toyota RAV-4». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники полиции ищут свидетелей смертельной аварии в Кольском районе. Авария случилась на автодороге Р-21 «Кола» 4 марта 2023 года.

- Около 22.20 в районе 1335-го километра столкнулись Chevrolet Niva и Toyota RAV-4». Водитель первой иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Очевидцев ДТП и тех, кто располагает о нем какой-либо информацией, просят сообщить в ОМВД России по Кольскому району по телефонам: 8 (81553) 3-25-19; 8 (996) 934-93-77.

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