Жители Мурманской области за сутки обогатили мошенников на 12 миллионов рублей

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Заполярья всего за сутки отдали мошенникам более 12 миллионов рублей. Всего в полицию обратились пять северян, рассказав, что стали жертвами обмана.

Так, самой крупной суммы лишился 38-летний апатитчанин - он перевел аферистам 9 миллионов рублей. Неизвестный предложил мужчине дополнительный заработок на инвестициях, на что тот согласился.

- Установив различные приложения, с конца марта этого года по июнь он переводил деньги, предварительно оформив кредитный договор, на неизвестные счета. Когда мужчина догадался, что его обманывают, сумма оформленных на него кредитов превысила 9 миллионов 400 тысяч рублей. Выяснилось, что номер телефона, по которому мошенник связывался с ним, зарегистрирован в Великобритании, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

А мурманский пенсионер попался на другую популярную схему мошенничества. Северянину посоветовали взять кредиты, чтобы якобы вывести аферистов на «чистую воду». Его обманули на 2,1 миллиона рублей.

Похожим способом интернет-мошенники обманули еще троих мурманчан. По наводке лжесотрудника банка двое пенсионеров перевели на неизвестные счета 800 и 60 тысяч рублей, а 44-летняя жительница областного центра перевела 125 тысяч рублей, доверившись лже-правоохранителю.

Все северяне сообщили полицейским, что знали о таких видах мошенничеств, но все равно поверили им.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

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