В центре Мурманска работает книжная ярмарка «Культурный код России»

Ярмарки работают на улице Воровского и в пространстве «СОПКИ 21А». Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске проходит Всероссийский библиотечный конгресс, в рамках которого для северян и гостей города работают тематические ярмарки. Одна из них открыта с 11 по 14 июня в молодежном пространстве «СОПКИ 21А», где можно приобрести книги, посетить встречи с известными писателями, ток-шоу и лекции.

- Приглашенными литераторами конгресса стали Платон Беседин, Яна Вагнер, Максим Замшев, Ислам Ханипаев и Татьяна Толстая, - сообщили в минкультуры региона.

Также на улице Воровского работает ярмарка «Культурный код России», посвященная в том числе Дню России.

На ярмарке можно посетить фудтраки с арктической кухней, уличные представления и кинотеатр под открытым небом, выставки, игры и викторины, мастер-классы. Специальный гость ярмарки - старейший в России уличный театр из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо».

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