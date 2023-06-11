48 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за неделю

Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 25 новых случаев, всего 74 650.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Оперштаб Мурманской области привел свежие данные о заболеваемости коронавирусом в регионе.
- С 4 по 10 июня зарегистрировано 48 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 150 405, - уточнили в оперштабе.
Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 25 новых случаев, всего 74 650.
Напомним: с начала весны 18 жителей Мурманской области покусали клещи.
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