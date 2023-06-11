В Мурманске ночью на улице Гагарина горел микроавтобус

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники. Фото: t.me/groupmurmansk

Ночью в Мурманске вспыхнул микроавтобус, припаркованный у дома №22 на улице Гагарина. Огонь также перешел на соседний автомобиль.

- У Mercedes-Benz Sprinter выгорели салон и моторный отсек. У рядом стоящего автомобиля LADA Priora оплавились задний бампер, стоп-сигналы, крышка багажника и обгорел госномер, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники. Причина случившегося и ущерб устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru