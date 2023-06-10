В Апатитах сбившего насмерть медсестру водителя не отправили в колонию

Суд приговорил виновника смертельной аварии к семи годам колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН

В мае Апатитский городской суд вынес приговор водителю спорткара, который в декабре 2021 года насмерть сбил 51-летнюю медсестру областной психиатрической больницы Оксану Титлу.

За руль мужчина сел пьяным, не пропустил женщину на пешеходном переходе, а после скрылся с места преступления.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на 2 года 8 месяцев. Суд также взыскал в пользу родных апатитчанки компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Но после оказалось, что в колонию апатитчанин не отправился, вместо этого он будет отбывать наказание в бригаде хозяйственной обслуги апатитского следственного изолятора.

— Все мы видели, что обвиняемый, произнося последнее слово, просил не отправлять его в колонию общего режима, а назначить более мягкое наказание. Но суд посчитал, что наказание должно быть именно таким. А во ФСИН, получается, решили иначе и сделали ему существенную поблажку. У меня нет сомнений, что и на свободе он окажется гораздо раньше, потому что администрация СИЗО, скорее всего, будет ходатайствовать о его досрочном освобождении, - рассказал «ХибИнформБюро» муж погибшей Григорий Титла.

Напомним: Следком Мурманской области проводит проверку по факту ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом №104 в Молочном. Напомним: транспорт, в котором находились 27 человек, включая водителя и кондуктора, съехал в кювет и опрокинулся на крышу на втором километре дороги Кола-Выходной.

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