Житель Апатитов продал квартиру в Подмосковье и отдал мошенникам 9,5 миллиона рублей

Апатитчанин хотел заработать на разнице курсов криптовалют. Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Апатитов стал жертвой мошенников, которым отдал 9,5 миллиона рублей. Мужчина думал, что зарабатывает на криптовалюте и обогатится, но вместе этого лишился недвижимости.

- С северянином связались неизвестные, которые предложили ему играть на разнице курсов. Для этого мужчина должен был вкладывать свои средства, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Чтобы жертва не сорвалась, мошенники сделали вид, что процесс действительно приносит деньги - на счет северянин зачислялось в два раза больше, чем он тратил. Чтобы заработать еще, апатитчанин продал квартиру в Подмосковье. Но в какой-то момент не смог вывести деньги, а незнакомцы перестали выходить на связь.

Напомним: 46-летний мурманчанин стал жертвой мошенников, хотя знал о подобном способе обмана, но верил, что с ним такая беда не случится. Северянин потерял шесть миллионов рублей.

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