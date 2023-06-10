В Мурманской области нашли неучтенное воинское захоронение

Просевшие могилы обозначили, чтобы не потерять их в будущем. Фото: vk.com/public196006345

Участники поискового объединения «Север» рассказали, что в районе реки Западная Лица обнаружили неучтенное воинское захоронение. Со временем оно почти сравнялось с землей.

Найти его удалось по архивным документам, но процесс был непростой, так был известен только примерный квадрат площадью в один квадратных километр.

- Опытный поисковик Сергей Щербак дал ценную информацию о том, что 20 лет назад он в данном районе встречал далеко в тундре провалы в почве похожие на просевшие могилы. Но за пришествием времени точно место указать не мог, но присоединился к поиску. Прочесывая квадрат среди болот, поисковики проверяли каждый провал или кочку, напоминающую могильный холм. Через сутки поиска наконец была найдена небольшая поляна на склоне холма окруженного болотом со всех сторон с провалами по форме и расположению напоминающие захоронения, - рассказали в «Севере».

На захоронении находится девять одиночных могил, некоторые затоплены водой. В будущем будет решаться вопрос: восстановить захоронение или перенести останки в Долину Славы.

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