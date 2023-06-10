Благодаря видеонаблюдению в Мурманской области раскрыли 21 преступление

Камеры видеонаблюдения помогают раскрывать преступления.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
С января по май 2023 года в Мурманской области при помощи системы видеонаблюдения раскрыли 21 преступление - все связаны с хищением чужого имущества.
- Нечистые на руку северяне прельстились чужим имуществом, в том числе мобильным телефоном, велосипедом и банковской картой. В общей сложности сумма хищений составила 166 тысяч рублей, - сообщили в оперштабе Мурманской области со ссылкой на УМВД.
Благодаря камерам удалось вычислить преступников, уголовное дела в их отношении уже направлены в суд.
Напомним: суд вынес приговор 22-летнему жителю Апатитов. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, молодого человека обвиняли в реабилитации нацизма.
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