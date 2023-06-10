В Мурманской области 62 тысячи детей прошли профилактические медицинские осмотры

За год врачи осмотрят 120 тысяч юных северян.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2023 году 120 юных жителей Мурманской области должны пройти профилактические осмотры, на данный момент план выполнили почти наполовину - врачи приняли 62 тысячи детей.
Такие визиты нужны для раннего выявления болезней. В частности, сердечно-сосудистых, онкологических, болезней эндокринной и пищеварительной систем.
- В рамках профилактических осмотров в возрасте 15-17 лет девушек осматривают акушеры-гинекологи, юношей – урологи-андрологи, что очень важно для раннего выявления нарушений в сфере репродуктивного здоровья, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.
Северяне старше 18 лет должны проходить диспансеризацию.
Напомним: главная причина смерти жителей Мурманской области – болезни системы кровообращения.
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