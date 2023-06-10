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НовостиОбщество10 июня 2023 11:37

В Мурманской области 62 тысячи детей прошли профилактические медицинские осмотры

Это половина от намеченного плана
Ника СВЕТЛОВА
За год врачи осмотрят 120 тысяч юных северян.

За год врачи осмотрят 120 тысяч юных северян.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году 120 юных жителей Мурманской области должны пройти профилактические осмотры, на данный момент план выполнили почти наполовину - врачи приняли 62 тысячи детей.

Такие визиты нужны для раннего выявления болезней. В частности, сердечно-сосудистых, онкологических, болезней эндокринной и пищеварительной систем.

- В рамках профилактических осмотров в возрасте 15-17 лет девушек осматривают акушеры-гинекологи, юношей – урологи-андрологи, что очень важно для раннего выявления нарушений в сфере репродуктивного здоровья, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Северяне старше 18 лет должны проходить диспансеризацию.

Напомним: главная причина смерти жителей Мурманской области – болезни системы кровообращения.

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