Автоподъезд к Североморску будут перекрывать три дня из-за взрывных работ

Три дня на автоподъезде к Североморску будут ограничивать движение. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Водителей предупреждают об ограничении движения на автоподъезде к Североморску. Здесь три дня будут проводить буровзрывные работы в рамках реконструкции, поэтому водителей на их время не будут пускать на дорогу с 10 до 12 часов.

- Проезд будет закрыть 14 июня с 19 по 20 километры автоподъезда к Североморску, с 15 по 16 июня от дома 114 на проспекте Героев-североморцев по 20 километр автоподъезда к Североморску. Во всех случаях продолжительность перекрытия составит не более 30 минут, - предупредили в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: Следком Мурманской области проводит проверку по факту ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом №104 в Молочном. Напомним: транспорт, в котором находились 27 человек, включая водителя и кондуктора, съехал в кювет и опрокинулся на крышу на втором километре дороги Кола-Выходной.

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