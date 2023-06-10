Вблизи Териберской ГЭС медведь позировал людям

Медведь под Териберкой выходит все ближе к людям. Фото: vk.com/my_teriberka

«Это один и тот же или разные?» - таким вопросом задаются в социальных сетях люди, которые встречают вблизи Териберки медведя.

Косолапого часто видят вблизи села в разных местах, на днях он позировал перед туристами у Верхне-Териберской ГЭС.

- Все ближе и ближе к людям. Это очень опасно! - пишет паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета».

Понять, один и тот же медведь выходит к людям или разные, пока сложно. Но если он начнет появляться вблизи жилых домов, его могут ликвидировать.

Ранее рабочие в Териберке опрометчиво покормили косолапого.

Напомним: «Комсомолка» составила «Медвежью карту»-2023 в Мурманской области, узнав, где больше всего на Кольском полуострове водится медведей.

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