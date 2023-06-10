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НовостиЭкономика10 июня 2023 9:21

Росрыболовство подготовило исследования для изменения норм содержания мышьяка в рыбе

Это позволит увеличить поставки продукции на внутренний рынок
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Изменение нормативов по мышьяку поможет увеличить поставки рыбы на внутренний рынок.

Изменение нормативов по мышьяку поможет увеличить поставки рыбы на внутренний рынок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о работе по изменению нормативов о содержании мышьяка в рыбе. Это острый вопрос, из-за которого ограничены поставки продукции на внутренний рынок.

Сейчас законодательно нет разграничения, какой мышьяк содержится в рыбе - органический или неорганический, а также российские требования к нормативу по этому веществу выше, чем в других странах. Из-за этого улов можно без проблем экспортировать, но с трудом поставить на отечественный рынок.

- Мы разработали методику, провели все исследования. Все готово для того, чтобы внести изменения в соответствующее решение Евразийской экономической комиссии. Но нам надо сделать последний шаг - попросить коллег из Роспотребнадзора пойти нам встречу и подготовить и внести эти изменение, - сообщил во время рабочей поездки в Мурманск глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним: в 2022 году по решению суда 100% акций Мурманского морского рыбного порта перешли к государству. Национализация запустит модернизацию предприятия.

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