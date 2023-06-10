Росрыболовство подготовило исследования для изменения норм содержания мышьяка в рыбе

Изменение нормативов по мышьяку поможет увеличить поставки рыбы на внутренний рынок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о работе по изменению нормативов о содержании мышьяка в рыбе. Это острый вопрос, из-за которого ограничены поставки продукции на внутренний рынок.

Сейчас законодательно нет разграничения, какой мышьяк содержится в рыбе - органический или неорганический, а также российские требования к нормативу по этому веществу выше, чем в других странах. Из-за этого улов можно без проблем экспортировать, но с трудом поставить на отечественный рынок.

- Мы разработали методику, провели все исследования. Все готово для того, чтобы внести изменения в соответствующее решение Евразийской экономической комиссии. Но нам надо сделать последний шаг - попросить коллег из Роспотребнадзора пойти нам встречу и подготовить и внести эти изменение, - сообщил во время рабочей поездки в Мурманск глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним: в 2022 году по решению суда 100% акций Мурманского морского рыбного порта перешли к государству. Национализация запустит модернизацию предприятия.

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