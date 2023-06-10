Прокуратура проверяет нападение бездомной собаки на девочку в Кильдинстрое

Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на девочку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В мурманских пабликах появилась информация об инциденте, произошедшем в Кильдинстрое с семилетней девочкой. Сообщалось, что на ребенка напала стая из 13 собак, которая расцарапала ей лицо.

При этом в полиции «КП»-Мурманск» рассказали, что как такового нападения не было.

- 7 июня девочка каталась на багажнике велосипеда со своей подружкой. Мимо бежали три собаки, одна из которых встала лапами на спину ребенку и тот упал, поцарапав лицо о дорогу. Нападения животных не было, мама девочки претензий не имеет. Полиция проводит проверку по данному инциденту, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Несмотря на это, по поручению и.о. прокурора Мурманской области Андрея Каширникова проводится проверка.

- Будет дана правовая оценка деятельности органа местного самоуправления по исполнению законодательства при обращению с бездомными животными. При наличии основании будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре региона.

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