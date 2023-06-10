Мурманская область вошла в число регионов по самому большому потреблению мороженого

Больше всего мороженого едят в Московской области, но и в Мурманской потребление солидное. Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Специально к празднику составили рейтинг регионов по потреблению этого лакомства.

- Его подготовили на основе данных о продажах мороженого за 2023 год из системы маркировок и данных Росстата о числе жителей России, - сообщают «Известия».

Больше всего мороженого едят в Московской области, затем идут Ленинградская область, Москва, Томская и Свердловская области, Вологодская, Мурманская, Новгородская области, Санкт-Петербург, Рязанская и Ярославская области.

Напомним: Мурманская область вошла в десятку самых курящих регионов России. Рейтинг составляли специалисты национальной системы маркировки товаров «Честный знак».

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