В Кандалакше подросток из незарегистрированной туристической группы попал в беду

Подростка спасатели нашли в тот же день. Фото: vk.com/murman01

5 июня спасатели аварийно-спасательной службы в Кандалакше выезжали на помощь подростку. Он пошел в поход в составе незарегистрированной туристической группы и потерялся.

- Поисково-спасательные работы в районе слияния рек Варзуга и Падля благополучно завершились тем же днем, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: жительница Мончегорска обнаружила в своей квартире непрошенную гостью - в ванную комнату заползла змея. Все произошло в одном из домов на улице Кирова. Северянке пришлось звонить в службе 112, чтобы спасатели забрали пресмыкающееся.

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