В октябре 2023 года в Мурманском международном лицее откроют атомкласс, в котором ученики будут углубленно изучать естественно-научный и математический профили. Фото: atomsbt.ru

В октябре 2023 года в Мурманском международном лицее откроют атомкласс, в котором ученики будут углубленно изучать естественно-научный и математический профили.

- Атомкласс оснастят мобильным демонстрационным оборудованием и вариантами лабораторных и демонстрационных комплексов по предметам, также оборудуют клубное пространство. Образовательная среда позволит организовать работу не менее 50 человек одновременно, вся мебель мобильна, трансформируема и многофункциональна, - сообщили авторы проекта.

Напомним: в 2022 году в Мурманской области работали 270 профильных классов, в которых учились 5,5 тысячи старшеклассников.

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