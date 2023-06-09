В октябре 2023 года в Мурманском международном лицее откроют атомкласс, в котором ученики будут углубленно изучать естественно-научный и математический профили. Фото: atomsbt.ru
В октябре 2023 года в Мурманском международном лицее откроют атомкласс, в котором ученики будут углубленно изучать естественно-научный и математический профили.
- Атомкласс оснастят мобильным демонстрационным оборудованием и вариантами лабораторных и демонстрационных комплексов по предметам, также оборудуют клубное пространство. Образовательная среда позволит организовать работу не менее 50 человек одновременно, вся мебель мобильна, трансформируема и многофункциональна, - сообщили авторы проекта.
Напомним: в 2022 году в Мурманской области работали 270 профильных классов, в которых учились 5,5 тысячи старшеклассников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru