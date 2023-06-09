Следователи проводят проверку после ДТП с перевернувшимся автобусом в Молочном

По уточненным данным, пострадали девять человек, один из которых госпитализирован. Фото: Вячеслав Городецкий / Арктический обозреватель

Следком Мурманской области проводит проверку по факту ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом №104 в Молочном. Напомним: транспорт, в котором находились 27 человек, включая водителя и кондуктора, съехал в кювет и опрокинулся на крышу на втором километре дороги Кола-Выходной.

По уточненным данным, пострадали девять человек, один из которых госпитализирован.

- По данному факту следственными органами организована проверка. Следствие установит все обстоятельства произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Также проверку проводит прокуратура региона.

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