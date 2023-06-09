Следователи проводят проверку после ДТП с перевернувшимся автобусом в Молочном

По уточненным данным, пострадали девять человек, один из которых госпитализирован. Фото: Вячеслав Городецкий / Арктический обозреватель
Следком Мурманской области проводит проверку по факту ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом №104 в Молочном. Напомним: транспорт, в котором находились 27 человек, включая водителя и кондуктора, съехал в кювет и опрокинулся на крышу на втором километре дороги Кола-Выходной.
По уточненным данным, пострадали девять человек, один из которых госпитализирован.
- По данному факту следственными органами организована проверка. Следствие установит все обстоятельства произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.
Также проверку проводит прокуратура региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru