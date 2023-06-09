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НовостиОбщество9 июня 2023 13:55

В полиции опровергли нападение стаи собак в Кильдинстрое на семилетнюю девочку

Ребенок упал с велосипеда
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Сообщалось, что на ребенка напала стая из 13 собак, которая расцарапала ей лицо.

Сообщалось, что на ребенка напала стая из 13 собак, которая расцарапала ей лицо.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мурманских пабликах появилась информация об инциденте, произошедшем в Кильдинстрое с семилетней девочкой. Сообщалось, что на ребенка напала стая из 13 собак, которая расцарапала ей лицо.

- Меня потом долго трясло, ребенок сильно испугался. Да, животных жалко, а дети? Кто будет в ответе, если все же произойдет ужасное? Уважаемые жители Кильдинстроя, будьте внимательны и осторожны! - приводят слова родственников девочки в паблике «Мурманск» (18+).

Однако в полиции эту информацию опровергли.

- 7 июня девочка каталась на багажнике велосипеда со своей подружкой. Мимо бежали три собаки, одна из которых встала лапами на спину ребенку и тот упал, поцарапав лицо о дорогу. Нападения животных не было, мама девочки претензий не имеет. Полиция проводит проверку по данному инциденту, - сообщили «КП-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: жителей Кировска напугала женщина, раздававшая детям подозрительные конфеты.

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