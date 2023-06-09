В полиции опровергли нападение стаи собак в Кильдинстрое на семилетнюю девочку

Сообщалось, что на ребенка напала стая из 13 собак, которая расцарапала ей лицо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мурманских пабликах появилась информация об инциденте, произошедшем в Кильдинстрое с семилетней девочкой. Сообщалось, что на ребенка напала стая из 13 собак, которая расцарапала ей лицо.

- Меня потом долго трясло, ребенок сильно испугался. Да, животных жалко, а дети? Кто будет в ответе, если все же произойдет ужасное? Уважаемые жители Кильдинстроя, будьте внимательны и осторожны! - приводят слова родственников девочки в паблике «Мурманск» (18+).

Однако в полиции эту информацию опровергли.

- 7 июня девочка каталась на багажнике велосипеда со своей подружкой. Мимо бежали три собаки, одна из которых встала лапами на спину ребенку и тот упал, поцарапав лицо о дорогу. Нападения животных не было, мама девочки претензий не имеет. Полиция проводит проверку по данному инциденту, - сообщили «КП-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним: жителей Кировска напугала женщина, раздававшая детям подозрительные конфеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru